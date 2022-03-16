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США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 16:09

США и их союзники НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне против российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию американских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя США, в эти дополнительные системы входят автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системы С-300 (SA-10, SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" -3" (SA-14).

По словам высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров и находятся "в пути". В настоящее время неясно, как эти системы будут возвращены стране-поставщику.

В среду президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.

Ранее Германия начала перемещение зенитно-ракетного комплекса Patriot в Словакию, а Соединенные Штаты решили перебросить в Польшу две батареи систем противоракетной обороны Patriot.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не изменил позицию относительно бесполетной зоны над Украиной, из соображений, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну с НАТО.

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Темы: СШАНАТО
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