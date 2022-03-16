США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

США и их союзники НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне против российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию американских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя США, в эти дополнительные системы входят автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системы С-300 (SA-10, SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" -3" (SA-14).

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По словам высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров и находятся "в пути". В настоящее время неясно, как эти системы будут возвращены стране-поставщику.

В среду президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.

Ранее Германия начала перемещение зенитно-ракетного комплекса Patriot в Словакию, а Соединенные Штаты решили перебросить в Польшу две батареи систем противоракетной обороны Patriot.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не изменил позицию относительно бесполетной зоны над Украиной, из соображений, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну с НАТО.

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