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Росіяни обстріляли колону, яка прямувала з Маріуполя: є загиблі і поранені

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 16:32
Росіяни обстріляли колону, яка прямувала з Маріуполя: є загиблі і поранені
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Російсьські окупаційні війська завдали удару по автоколоні з біженцями, які прямували із Маріуполя. Повідомляють про 5 поранених, серед них дитина у важкому стані. 

Джерело: Запорізька ОВА, Генштаб

Дослівно: "16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя...

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Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані".

Деталі: Постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

У ОВА повідомляли, що не мають інформації про загиблих, водночас Генштаб зазначає, що втрати є, проте не повідомляється скільки українців загинуло.

Теми: МаріупольвійнаокупаціяРосія
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