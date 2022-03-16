Росіяни обстріляли колону, яка прямувала з Маріуполя: є загиблі і поранені

Російсьські окупаційні війська завдали удару по автоколоні з біженцями, які прямували із Маріуполя. Повідомляють про 5 поранених, серед них дитина у важкому стані.

Джерело: Запорізька ОВА, Генштаб

Дослівно: "16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя...

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Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані".

Деталі: Постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.

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У ОВА повідомляли, що не мають інформації про загиблих, водночас Генштаб зазначає, що втрати є, проте не повідомляється скільки українців загинуло.