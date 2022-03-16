Россияне обстреляли колонну, которая направлялась из Мариуполя: есть раненные

Российские оккупационные войска нанесли удар по автоколонне с беженцами, направлявшимися из Мариуполя. Сообщается о 5 раненых, среди них ребенок в тяжелом состоянии.

Источник: Запорожская ОВА, Генштаб

Дословно: "16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья...

Пока известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии".

Детали: Пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит.

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

В ОВА сообщали, что не располагают информацией о погибших, в то же время Генштаб отмечает, что потери есть, однако не сообщается, сколько украинцев погибло.