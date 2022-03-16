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"Засіємо скрізь, де не стріляють": Лещенко запевнив, що кризи продовольства в Україні не буде

Середа, 16 березня 2022, 17:50

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що посівну кампанію проведуть у всіх регіонах, де є можливість "йти в поле", а питання продовольчої безпеки буде вирішене.

Про це він розповів в етері телеканалу Рада.

"Де ми фізично можемо сіяти, де не стріляють, де є можливість іти в поле – ми йдемо в поле і сіємо. Мова не йде тільки про захід України, мова йде і про центр та південь, ми будемо сіяти скрізь, де можемо," – розповів Лещенко.

Міністр переконаний, що Україна виконає питання продовольчої безпеки. "Безумовно, Україна є гарантом для понад 400 млн людей по всьому світі з точки зору продовольства", – зазначив він. 

Він зазначив, що передусім знаходяться потреби українців. Наразі існує достатньо минулорічних запасів, а "все необхідне засіюємо", тож держава матиме потрібні обсяги. Натомість, експорт залежить від військово-політичної ситуації, доступності портів, можливості використовувати для експорту залізницю, якщо її не будуть бомбардувати.

Лещенко також не очікує значних цінових коливань, оскільки Верховна Рада схвалила податкові пільги для великого бізнесу, а понад 300 підприємств працюють на держзамовлення.

Теми: сільське господарствопродукти
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