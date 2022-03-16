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У Харкові після обстрілу сталася масштабна пожежа: 3 загиблих, 5 постраждалих

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 17:52
фото ДСНС

У Харкові внаслідок обстрілів сталася масштабна пожежа на території ринку, 3 особи загинули і 5 постраждали.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "16 березня внаслідок обстрілів виникла пожежа торгівельних павільйонів на території ринку".

"О 16:20 пожежу на території ринку ліквідовано на площі 3 тис. 600 м кв.

Внаслідок обстрілу загинуло 3 особи та постраждало 5 осіб".

Деталі: До гасіння пожежі від ДСНС було залучено 51 особу та 9 одиниць техніки.

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Теми: Харківвійна
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