В Харькове после обстрела произошел пожар: 3 погибших, 5 пострадавших
Среда, 16 марта 2022, 16:52
В Харькове в результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории рынка, 3 человека погибли и 5 пострадали.
Источник: ГСЧС
Реклама:
Дословно: "16 марта в результате обстрелов возник пожар торговых павильонов на территории рынка".
"В 16:20 пожар на территории рынка ликвидирован на площади 3 тыс. 600 кв.
В результате обстрела погибли 3 человека и пострадали 5 человек".
ВИДЕО ДНЯ
Детали: К тушению пожара от ГСЧС были привлечены 51 человек и 9 единиц техники.