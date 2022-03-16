В Харькове после обстрела произошел пожар: 3 погибших, 5 пострадавших

В Харькове в результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории рынка, 3 человека погибли и 5 пострадали.

Источник: ГСЧС

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Дословно: "16 марта в результате обстрелов возник пожар торговых павильонов на территории рынка".

"В 16:20 пожар на территории рынка ликвидирован на площади 3 тыс. 600 кв.

В результате обстрела погибли 3 человека и пострадали 5 человек".

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Детали: К тушению пожара от ГСЧС были привлечены 51 человек и 9 единиц техники.