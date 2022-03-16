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Міжнародний суд ООН наказав Росії зупинити війну проти України

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 17:52

Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Про це оголосила головна суддя Міжнародного суду ООН Джоан Донох'ю у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Російська Федерація повинна, в очікуванні остаточного рішення у справі, призупинити військові дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року на території України", - заявила суддя.

Росія повинна також припинити будь-яку військову допомогу так званим "ЛДНР".

"Суд вважає, що Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи нерегулярні з’єднання, які можуть управлятися нею чи підтримуватися, а також будь-які організації чи особи, які можуть непрямо нею контролюватися, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях", - додала суддя.

Оголошуючи рішення, суддя зазначила, що суд має юрисдикцію для розслідування того, чи відбувається геноцид в Україні - після позову, порушеного Україною проти Росії.

Суддя пояснила, що у суду немає доказів того, що Україна вчиняє геноцид на своїй території, як стверджувала Росія. 

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Суддя зазначила, що у суду є сумніви, чи дозволяє конвенція про запобігання геноциду односторонні військові дії в іншій державі для запобігання геноциду.

Рішення ухвалили 13 голосами проти 2, проти голосували Росія та Китай.

У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. 

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Читайте також Росія проти світу: коли чекати на рішення Суду ООН у Гаазі та якими є шанси на перемогу

Теми: ООНРосія
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