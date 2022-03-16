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Международный суд ООН приказал России остановить войну против Украины

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 16:52

Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Об этом объявила главный судья Международного суда ООН Джоан Донохью в среду, сообщает "Европейская правда".

"Российская Федерация должна, в ожидании окончательного решения по делу, приостановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины", - заявила судья.

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"Суд считает, что Российская Федерация должна гарантировать, что любые воинские или нерегулярные соединения, которые могут управляться ею или поддерживаться, а также любые организации или лица, которые могут косвенно ею контролироваться, не будут предпринимать дальнейшие меры в этих операциях", – добавила судья.

Объявляя решение, судья отметила, что у суда есть юрисдикция для расследования того, происходит ли геноцид в Украине - после иска, поданного Украиной против России.

Судья объяснила, что у суда нет доказательств того, что Украина совершает геноцид на своей территории, как утверждала Россия.

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Судья отметила, что у суда есть сомнения, разрешает ли конвенция о предотвращении геноцида односторонние военные действия в другом государстве для предотвращения геноцида.

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Темы: ООНРосcия
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