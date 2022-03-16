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Зеленський: Ігнорування наказу Суду ООН зажене РФ у ще більшу ізоляцію

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 18:20

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ігнорування Росією наказу Суду ООН зупинити вторгнення в Україну зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

Про це президент написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. 

"Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - заявив Володимир Зеленський.

Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай.

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У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. 

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

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Теми: ЗеленськийООНсудРосія
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