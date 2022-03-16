Зеленский: игнорирование приказа Суда ООН приведет РФ к еще большей изоляции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что игнорирование Россией приказа Суда ООН остановить вторжение в Украину приведет РФ к еще большей изоляции.

Об этом президент написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.

"Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", - заявил Владимир Зеленский.

Международный суд ООН в Гааге 16 марта обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Решение было принято 13 голосами против двух, против голосовали Россия и Китай.

По этому делу Россия отказалась защищаться в суде в Гааге. В то же время, отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ..

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