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Росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховаються сотні людей

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 17:26
Росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховаються сотні людей
фото: "Маріуполь зараз"

Окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Джерело: міськрада Маріуполя, полк Азов, нардеп "Батьківщини" та ексглава Донецької ОДА Сергій Тарута у Facebook

Дослівно з міськради: "Рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів.

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Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі".

Дослівно Азов: "За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце.

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Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя".

Кілька днів тому у драмтеатрі ховалися сотні мирних громадян. 

Пряма мова Тарути: "Скільки під завалами загиблих – невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!".

Деталі: РосЗМІ приблизно у час вибуху розповсюдили інформацію, що у драмтеатрі "штаб українських бойовиків". 

Теми: МаріупольгеноцидвійнаРосія
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