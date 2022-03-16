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Россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где скрываются сотни человек

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 18:26

Оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Источник: горсовет Мариуполя, полк Азов, нардеп "Батькивщины" и экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута в Facebook

Дословно из горсовета: "Рашистские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов.

Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище".

Дословно Азов: "По информации очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.

Как известно, в театре скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев. В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

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Этот театр был пристанищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя".

Несколько дней назад в драмтеатре прятались сотни мирных граждан.

Прямая речь Таруты: "Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!".

Детали: РосСМИ примерно во время взрыва распространили информацию о том, что в драмтеатре "штаб украинских боевиков".

Темы: МариупольгеноцидвойнаРосcия
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