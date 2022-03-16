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В Іспанії затримали мега-яхту гендиректора "Роснефті" вартістю $600 млн

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 17:26

Влада Іспанії затримала мега-яхту під назвою "Crescent", що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії в рамках розслідування щодо того, чи належить вона російському олігарху із санкційного списку ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в поліції, пише "Європейська правда".

Судно вартістю 600 мільйонів доларів належить Ігорю Сєчіну, генеральному директору російського нафтового гіганта "Роснефть", який підпадає під санкції.

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За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, ходить під прапором Кайманових островів і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

Напередодні іспанська влада затримала яхту Lady Anastasia, що належить російському олігарху Александру Міхеєву, який перебуває під санкціями Євросоюзу.

Перед цим поліція Іспанії тимчасово заарештувала яхту вартістю $140 мільйонів у Барселоні. Згідно з двома джерелами, це судно належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює держконгломерат "Ростех".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями в Італії заарештували яхту російського олігарха Андрея Мельниченка вартістю 530 млн євро. Також з'ясовують власника яхти вартістю 700 млн євро, яка, можливо, використовується самим президентом РФ.

Теми: олігархиРосіяІспаніяарешт
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