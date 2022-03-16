В Испании задержали мега-яхту гендиректора "Роснефти" стоимостью $600 млн

Власти Испании задержали мега-яхту под названием Crescent, пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии в рамках расследования относительно того, принадлежит ли она российскому олигарху из санкционного списка ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, пишет "Европейская правда".

Судно стоимостью 600 миллионов долларов принадлежит Игорю Сечину, генеральному директору российского нефтяного гиганта "Роснефть", подпадающему под санкции.

По данным сайта мониторинга Marine Traffic, 135-метровая яхта, которую специалисты называют одной из самых больших в мире, ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года.

Накануне испанские власти задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

Перед этим полиция Испании временно арестовала яхту стоимостью $140 миллионов в Барселоне. Согласно двум источникам, это судно принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему госконгломерат "Ростех".

Напомним, на днях в Италии арестовали яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 млн евро. Также выясняют владельца яхты стоимостью 700 млн евро, которая, возможно, используется самим президентом РФ.