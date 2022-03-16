Невідомі намагаються заволодіти формою рятувальників – ДСНС попереджають про провокації

Рятувальники попереджають, що якісь аферисти намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Нами зафіксовані випадки, коли якісь особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС.

Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги.

Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС.

Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій".

Деталі: У відомстві наголосили, що забезпечення бойовим одягом для потреб ДСНС здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників.

Рятувальни повідомили також, що не здійснюють роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу.

У ДСНС попросили перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення у правоохоронні органи.