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Невідомі намагаються заволодіти формою рятувальників – ДСНС попереджають про провокації

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 17:37
Невідомі намагаються заволодіти формою рятувальників – ДСНС попереджають про провокації

Рятувальники попереджають, що якісь аферисти намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Нами зафіксовані випадки, коли якісь особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС.

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Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги.

Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС.

Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій".

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Деталі: У відомстві наголосили, що забезпечення бойовим одягом для потреб ДСНС здійснюється і координується виключно  через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників.

Рятувальни повідомили також, що не здійснюють роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу.

У ДСНС попросили перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення у правоохоронні органи.

Теми: ДСНСвійнаРосіяУкраїна
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