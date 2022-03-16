Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестные пытаются завладеть формой спасателей – в ГСЧС предупреждают о провокациях

Мазуренко Алена Среда, 16 марта 2022, 18:37

Спасатели предупреждают, что некоторые аферисты пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.

Источник: прессслужба ГСЧС

Дословно: "Нами зафиксированы случаи, когда некоторые лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.

Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить в качестве благотворительной помощи.

Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителей частей, представителей прессслужб и представляется родственником сотрудника ГСЧС.

Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".

Детали: В ведомстве подчеркнули, что обеспечение боевой одеждой для нужд ГСЧС осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Спасатели сообщили также, что не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды.

В ГСЧС попросили проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях в правоохранительные органы.

Темы: ГСЧСвойнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Все новости...
ГСЧС
Российские оккупанты убили спасателя в Киевской области
С начала войны погибли 17 спасателей, один в плену
Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС
Последние новости
02:12
Байден прокомментировал применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине
01:43
Война против Украины будет стоить РФ больше, чем дефолт 1998 года
01:25
США уже начали отправку новой партии оружия в Украину
01:15
Тандем на дно РФ и Белоруссии, хромающее эмбарго: итоги экономики 21 марта
01:12
Сводка Генштаба: Россия подстрекает белорусских военных к вторжению в Украину
01:00
ВСУ освободили Макаров
00:55
Сумщина: Враг осуществляет в Тростянецкой общине настоящий геноцид – глава ОВА
00:43
Министр обороны Британии потролил Кремль фотографией Петрова и Боширова
00:40
Оккупанты усилили активность в небе, но ПВО не дремлет: минимум десяток сбитых целей
00:36
Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg
Все новости...