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Неизвестные пытаются завладеть формой спасателей – в ГСЧС предупреждают о провокациях

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 17:37
Неизвестные пытаются завладеть формой спасателей – в ГСЧС предупреждают о провокациях

Спасатели предупреждают, что некоторые аферисты пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.

Источник: прессслужба ГСЧС

Дословно: "Нами зафиксированы случаи, когда некоторые лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.

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Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить в качестве благотворительной помощи.

Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителей частей, представителей прессслужб и представляется родственником сотрудника ГСЧС.

Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".

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Детали: В ведомстве подчеркнули, что обеспечение боевой одеждой для нужд ГСЧС осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников.

Спасатели сообщили также, что не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды.

В ГСЧС попросили проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях в правоохранительные органы.

Темы: ГСЧСвойнаРосcияУкраина
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