Неизвестные пытаются завладеть формой спасателей – в ГСЧС предупреждают о провокациях
Спасатели предупреждают, что некоторые аферисты пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.
Источник: прессслужба ГСЧС
Дословно: "Нами зафиксированы случаи, когда некоторые лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.
Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить в качестве благотворительной помощи.
Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителей частей, представителей прессслужб и представляется родственником сотрудника ГСЧС.
Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".
Детали: В ведомстве подчеркнули, что обеспечение боевой одеждой для нужд ГСЧС осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Спасатели сообщили также, что не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды.
В ГСЧС попросили проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях в правоохранительные органы.