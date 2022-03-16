В ОП прокоментували "мирну угоду" від FT: запит російської сторони

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.

Джерело: Подоляк у Twitter

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн. Реклама: March 16, 2022

Дослівно: "Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції.

Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн".

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Що передувало: Раніше у середу видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.