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В ОП прокоментували "мирну угоду" від FT: запит російської сторони

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 18:57
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції.

Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн".

Що передувало: Раніше у середу видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

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Теми: Офіс президента
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