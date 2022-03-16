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В ОП прокомментировали "мирное соглашение" от FT: запрос российской стороны

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 18:57
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции.

Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств".

Что предшествовало: Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.

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Темы: Офис президента
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