В ОП прокомментировали "мирное соглашение" от FT: запрос российской стороны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.

Источник: Подоляк в Twitter

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Дословно: "Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции.

Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств".

Что предшествовало: Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.