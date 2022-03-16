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Внаслідок обстрілу у Рубіжному загинули двоє

Середа, 16 березня 2022, 18:56

У Рубіжному внаслідок обстрілу російськими військовими пошкоджено п‘ять будинків та господарські споруди, двоє людей загинули, одну поранено.

Джерело: голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай на Facebook.

Деталі: Протягом дня тривають бої у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Лисичанську.

Дослівно: "Орки знищують цілі житлові квартали, палають будинки. ДСНС важко працювати, через обстріли, хлопці вимушені гасити пожежі з перервами на підвал".

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку пошкодили шість житлових будинків та будівлю держустанови. На одному з проспектів під завалами будинку опинилися люди, їх вже евакуювали у безпечне місце.

У Рубіжному відбулося влучання у п‘ять будинків та господарські споруди:  двоє загиблих, один поранений.

Крім того, в одному з підвалів у жінки почалися пологи, її доставили до лікарні, але народжувати все одно доведеться у підвалі.

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У Попасній під завалами будинку ДСНСники врятували одну людину.

Теми: Луганська областьвійна
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