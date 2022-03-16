В результате обстрела в Рубежном погибли двое

В Рубежном в результате обстрела российскими военными повреждены пять домов и хозяйственные постройки, два человека погибли, один ранен.

Источник: глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на Facebook.

Детали: В течение дня продолжаются бои в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Лисичанске.

Дословно: "Орки уничтожают целые жилые кварталы, горят дома. ГСЧС тяжело работать, из-за обстрелов, ребята вынуждены тушить пожары с перерывами на подвал".

По словам Гайдая, в Северодонецке повредили шесть жилых домов и здание госучреждения. На одном из проспектов под завалами дома оказались люди, их уже эвакуировали в безопасное место.

В Рубежном произошло попадание в пять домов и хозяйственные постройки: двое погибших, один ранен.

Кроме того, в одном из подвалов у женщины начались роды, ее доставили в больницу, но рожать все равно придется в подвале.

В Попасной под завалами дома ГСЧСники спасли одного человека.