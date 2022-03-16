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Варіантів напасти на Миколаїв поки що нема — Кім

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 18:25
Варіантів напасти на Миколаїв поки що нема — Кім
МИКОЛАЇВ, ФОТО: ФБ КІМА

У найближчий час росіяни не планують нападати на Миколаїв — місто буде в тилу. Окупанти рухаються за Херсон.

Джерело: глава ОДА Віталій Кім у Telegram 

Пряма мова: "Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.

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Це означає, що у найблищому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Варіантів напасти на Миколаїв поки що нема". 

Деталі: Кім зазначив, що українська сторона також має втрати, хоча українські герої йдуть в атаку і відвойовують території.

За його словами, окупанти розгублені і не розуміють, хто і звідки їх обстрілює. Їх, за словами Кіма, залишили командири. 

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Кім додав, що Миколаїв наразі перехйде в нормальний режим роботи, на документообіг. У місті наведуть лад із п'яницями і мародерами. 

Наразі будуть посилені заходи щодо безпеки городян та бізнесу.

Теми: МиколаївРосіявійнаУкраїна
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