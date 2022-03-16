Вариантов напасть на Николаев пока нет — Ким
В ближайшее время россияне не планируют нападать на Николаев — город будет в тылу. Оккупанты движутся за Херсон.
Источник: глава ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны.
Это значит, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом. Вариантов напасть на Николаев пока нет".
Детали: Ким отметил, что у украинской стороны также есть потери, хотя украинские герои идут в атаку и отвоевывают территории.
По его словам, оккупанты растеряны и не понимают, кто и откуда их обстреливает. Их, по словам Кима, покинули командиры.
Ким добавил, что Николаев пока перейдет в нормальный режим работы, на документооборот. В городе наведут порядок с пьяницами и мародерами.
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