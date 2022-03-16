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Вариантов напасть на Николаев пока нет — Ким

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 18:25
Вариантов напасть на Николаев пока нет — Ким
НИКОЛАЕВ, ФОТО: ФБ КИМА

В ближайшее время россияне не планируют нападать на Николаев — город будет в тылу. Оккупанты движутся за Херсон.

Источник: глава ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны.

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Это значит, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом. Вариантов напасть на Николаев пока нет".

Детали: Ким отметил, что у украинской стороны также есть потери, хотя украинские герои идут в атаку и отвоевывают территории.

По его словам, оккупанты растеряны и не понимают, кто и откуда их обстреливает. Их, по словам Кима, покинули командиры.

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Ким добавил, что Николаев пока перейдет в нормальный режим работы, на документооборот. В городе наведут порядок с пьяницами и мародерами.

Теперь будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса.

Темы: НиколаевРосcиявойнаУкраина
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