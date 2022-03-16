США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.

Про це він заявив під час виступу у Білому домі, пише "Європейська правда".

"На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні придбати додаткові зенітно-ракетні системи великої дальності та боєприпаси для цих систем", - сказав Байден, не уточнивши при цьому, про які саме комплекси йдеться.

Він також оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.

"Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей, і захистити свій повітряний простір", - сказав Байден.

Загалом оголошений пакет допомоги включатиме:

800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності;

дрони;

9 тисяч одиниьц протитанкових комплексів;

7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Раніше Німеччина розпочала переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не змінив позицію щодо безпольотної зони над Україною, з міркувань, щоб війна РФ проти України не переросла у війну з НАТО.