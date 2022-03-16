Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Середа, 16 березня 2022, 19:33

Президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.

Про це він заявив під час виступу у Білому домі, пише "Європейська правда".

"На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні придбати додаткові зенітно-ракетні системи великої дальності та боєприпаси для цих систем", - сказав Байден, не уточнивши при цьому, про які саме комплекси йдеться.

Він також оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.

"Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей, і захистити свій повітряний простір", - сказав Байден.

Загалом оголошений пакет допомоги включатиме: 

  • 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності;
  • дрони;
  • 9 тисяч одиниьц протитанкових комплексів;
  • 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Раніше Німеччина розпочала переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не змінив позицію щодо безпольотної зони над Україною, з міркувань, щоб війна РФ проти України не переросла у війну з НАТО.

Теми: СШАБайденвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Усі новини...
Росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховаються сотні людей
Мера Мелітополя звільнили з російського полону
Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ
Українські артилеристи завдали удару по командному пункту росіян на Київщині
Останні новини
15:48
відеоПутін зрадів рекордній підтримці війни в Україні серед росіян
15:45
Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"
15:41
Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України
15:33
фотоГеоргіївські стрічки, безкоштовні хот-доги: у Москві проходить мітинг-концерт на підтримку війни
15:22
Росіяни обстріляли лікарню в Лисичанську, але не контролюють Рубіжне – ОВА
15:18
Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав ворогу дані про ЗСУ
15:18
У ЦПЛ спростовують 3 популярні фейки про повітряну тривогу
15:13
Українці обстрілюють ворога набоями з інструкцією, як здатися у полон
15:08
Українців, що живуть у ЄС та США, просять долучатися до мітингів
14:58
Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон
Усі новини...