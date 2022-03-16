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США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Среда, 16 марта 2022, 19:33

Президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет "Европейская правда".

"По просьбе президента Зеленского мы предоставляем системы противовоздушной обороны большой дальности и боеприпасы для этих систем", – сказал Байден, не уточнив при этом, о каких комплексах идет речь.

Он также объявил о дополнительных $800 миллионов для помощи Украине.

"Это увеличивает новую помощь в сфере безопасности для Украины до 1 млрд долларов только на этой неделе. Это будут прямые поставки оборудования от нашего Министерства обороны. Этот пакет помощи включает 800 зенитных систем, чтобы украинцы могли продолжать останавливать атакующие их людей самолеты и вертолеты и защитить свое воздушное пространство", - сказал Байден.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США и их союзники НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне против российской агрессии.

Речь идет о советских комплексах "Оса", модификации систем С-300 и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3".

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В среду президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.

Ранее Германия начала перемещение зенитно-ракетного комплекса Patriot в Словакию, а Соединенные Штаты решили перебросить в Польшу две батареи систем противоракетной обороны Patriot.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не изменил позицию относительно бесполетной зоны над Украиной, из соображений, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну с НАТО.

Темы: СШАБайденвойна
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