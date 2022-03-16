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У Молдові Путін став менш популярним за Зеленського

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 20:08
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Майже 40% мешканців Молдови вважають, що Росією винна у війні проти України, та 50% позитивно оцінили дії українського президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Центру соціологічних досліджень та маркетингу CBS-AXA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

При цьому, за даними опитування компанії Magenta Consulting, 61% громадян вважає, що Росія веде війну з Україною і лише 26% згодні з формулюванням російської влади щодо "спецоперації".

Опитування CBS-AXA проводили в період з 25 лютого до 13 березня, а Magenta Consulting - з 3 по 5 березня. Усього їм вдалося опитати понад 1,5 тисячі жителів Молдови.

Згідно з результатами опитування CBS-AXA, Україну винною у початку війни вважають 20,6% опитаних, а 39,3% вважають, що повністю або здебільшого винна Росія. Інші 40.1% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

При цьому, згідно з опитуванням Magenta Consulting, симпатії 51% громадян Молдови — на стороні України, а 20% — на стороні Росії. Також 50% респондентів позитивно оцінили дії українського президента Володимира Зеленського, і лише 25% висловилися за підтримку президента Росії Владіміра Путіна.

Більшість респондентів Magenta Consulting (29%) вважає, що військові дії в Україні закінчаться протягом 1-3 тижнів. Ще 26% позначили від одного до трьох місяців, а 22% вважають, що війна може тривати від пів року до року чи навіть більше. При цьому, 66% вважають, що військовий конфлікт між Росією та Україною загрожує безпеці Молдови. І 30% вірять, що Молдова у безпеці.

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В умовах воєнних дій у сусідній країні більша частина громадян Молдови висловила готовність допомагати біженцям. Так, згідно з опитуванням CBS-AXA, якщо потік біженців збільшиться, то понад 43% готові допомогти людям із житлом, ще 77% — пожертвувати продукти харчування та предмети першої необхідності, а 45% — гроші.

Теми: МолдоваЗеленськийПутін
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