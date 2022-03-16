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В Молдове Путин стал менее популярным, чем Зеленский

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 20:08
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Почти 40% жителей Молдовы считают, что в вооруженном конфликте между Украиной и Россией виновата последняя и 50% положительно оценили действия украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

При этом, по данным опроса компании Magenta Consulting, 61% граждан считает, что Россия ведет войну с Украиной и только 26% согласны с формулировкой российских властей о "спецоперации".

Опрос CBS-AXA проводили в период с 25 февраля по 13 марта, а Magenta Consulting — с 3 по 5 марта. Всего им удалось опросить более 1,5 тысяч жителей Молдовы.

Согласно результатам опроса CBS-AXA, Украину виновной в начале войны считают 20,6% опрошенных, а 39,3% — считают, что полностью или по большей части виновата Россия. Остальные 40.1% не смогли или отказались ответить на вопрос.

При этом, согласно опросу Magenta Consulting, симпатии 51% граждан Молдовы — на стороне Украины, а 20% — на стороне России. Также 50% респондентов положительно оценили действия украинского президента Владимира Зеленского, и только 25% высказались в поддержку президента России Владимира Путина.

Большая часть респондентов Magenta Consulting (29%) считает, что военные действия в Украине закончатся в течение 1-3 недель. Еще 26% обозначили от одного до трех месяцев, а 22% считают, что война может продлиться от полугода до года или даже больше. При этом, 66% считают, что военный конфликт между Россией и Украиной угрожает и безопасности Молдовы. И 30% верят, что Молдова в безопасности.

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В условиях военных действий в соседней стране большая часть граждан Молдовы выразила готовность помогать беженцам. Так, согласно опросу CBS-AXA, если поток беженцев увеличится, то более 43% готовы помочь людям с жильем, еще 77% — пожертвовать продукты питания и предметы первой необходимости, а 45% — деньги.

Темы: МолдоваЗеленскийПутин
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