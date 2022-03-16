НАТО самоусунулось: підтримують Україну, але допоможуть тільки зброєю
Міністри оборони країн членів НАТО поділяють позицію щодо підтримки України та надання їй зброї для захисту від Росії, але всіляко уникатимуть прямого залучення Альянсу у війну.
Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, Укрінформ
Пряма мова: "Союзники є єдиними в тому, що стосується надання підтримки для України, щоб надати їй можливість реалізувати своє право на самооборону.
Але союзники також є єдиними в тому, що НАТО не має застосовувати війська на місці подій або у повітряному просторі України.
Тому що ми маємо відповідальність щодо забезпечення непоширення цього конфлікту, цієї війни, утримати її від ескалації за межі України.
Ми бачимо смерть, руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні. Але ситуація лише погіршиться, якщо НАТО здійснить заходи, що призведуть до повномасштабної війни між НАТО та Росією".
Деталі: За словами Столтенберга, 16 березня міністри НАТО погодилися продовжити постачання в Україну сучасного обладнання та систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших видів підтримки.
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Нагадаємо:
- Україну, яка є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, не покликали на зустріч лідерів Альянсу 25 лютого, хоча запросили Швецію та Фінляндію.
- Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.
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