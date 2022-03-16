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НАТО самоусунулось: підтримують Україну, але допоможуть тільки зброєю  

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 19:15
НАТО самоусунулось: підтримують Україну, але допоможуть тільки зброєю  
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, AFP VIA GETTY IMAGES

Міністри оборони країн членів НАТО поділяють позицію щодо підтримки України та надання їй зброї для захисту від Росії, але всіляко уникатимуть прямого залучення Альянсу у війну.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг на  пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, Укрінформ

Пряма мова: "Союзники є єдиними в тому, що стосується надання підтримки для України, щоб надати їй можливість реалізувати своє право на самооборону.

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Але союзники також є єдиними в тому, що НАТО не має застосовувати війська на місці подій або у повітряному просторі України.

Тому що ми маємо відповідальність щодо забезпечення непоширення цього конфлікту, цієї війни, утримати її від ескалації за межі України.

Ми бачимо смерть, руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні. Але ситуація лише погіршиться, якщо НАТО здійснить заходи, що призведуть до повномасштабної війни між НАТО та Росією".

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Деталі: За словами Столтенберга, 16 березня міністри НАТО погодилися продовжити постачання в Україну сучасного обладнання та систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших видів підтримки.

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Теми: НАТОвійнаУкраїнаРосія
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