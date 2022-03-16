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НАТО самоусунулось: підтримують Україну, але допоможуть тільки зброєю  

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 20:15
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, AFP VIA GETTY IMAGES

Міністри оборони країн членів НАТО поділяють позицію щодо підтримки України та надання їй зброї для захисту від Росії, але всіляко уникатимуть прямого залучення Альянсу у війну.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг на  пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, Укрінформ

Пряма мова: "Союзники є єдиними в тому, що стосується надання підтримки для України, щоб надати їй можливість реалізувати своє право на самооборону.

Але союзники також є єдиними в тому, що НАТО не має застосовувати війська на місці подій або у повітряному просторі України.

Тому що ми маємо відповідальність щодо забезпечення непоширення цього конфлікту, цієї війни, утримати її від ескалації за межі України.

Ми бачимо смерть, руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні. Але ситуація лише погіршиться, якщо НАТО здійснить заходи, що призведуть до повномасштабної війни між НАТО та Росією".

Деталі: За словами Столтенберга, 16 березня міністри НАТО погодилися продовжити постачання в Україну сучасного обладнання та систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших видів підтримки.

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Теми: НАТОвійнаУкраїнаРосія
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