НАТО самоусунулось: підтримують Україну, але допоможуть тільки зброєю  

Міністри оборони країн членів НАТО поділяють позицію щодо підтримки України та надання їй зброї для захисту від Росії, але всіляко уникатимуть прямого залучення Альянсу у війну.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, Укрінформ

Пряма мова: "Союзники є єдиними в тому, що стосується надання підтримки для України, щоб надати їй можливість реалізувати своє право на самооборону.

Але союзники також є єдиними в тому, що НАТО не має застосовувати війська на місці подій або у повітряному просторі України.

Тому що ми маємо відповідальність щодо забезпечення непоширення цього конфлікту, цієї війни, утримати її від ескалації за межі України.

Ми бачимо смерть, руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні. Але ситуація лише погіршиться, якщо НАТО здійснить заходи, що призведуть до повномасштабної війни між НАТО та Росією".

Деталі: За словами Столтенберга, 16 березня міністри НАТО погодилися продовжити постачання в Україну сучасного обладнання та систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших видів підтримки.

Нагадаємо:

Україну, яка є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, не покликали на зустріч лідерів Альянсу 25 лютого, хоча запросили Швецію та Фінляндію.

Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

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