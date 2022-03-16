НАТО самоустранилось: поддерживают Украину, но помогут только оружием
Министры обороны стран членов НАТО разделяют позицию по поддержке Украины и предоставлению оружия для защиты от России, но будут всячески избегать прямого привлечения Альянса в войну.
Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса, Укринформ
Прямая речь: "Союзники едины в том, что касается предоставления поддержки для Украины, чтобы предоставить ей возможность реализовать свое право на самооборону.
Но союзники также едины в том, что НАТО не должно применять войска на месте событий или в воздушном пространстве Украины.
Потому что у нас есть ответственность за обеспечение нераспространения этого конфликта, этой войны, удержать ее от эскалации за пределы Украины.
Мы видим смерть, разрушение, мы видим человеческие страдания в Украине. Но ситуация только ухудшится, если НАТО примет меры, которые приведут к полномасштабной войне между НАТО и Россией".
Детали: По словам Столтенберга, 16 марта министры НАТО согласились продолжить поставки в Украину современного оборудования и систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других видов поддержки.
Напомним:
- Украину, которая является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, не позвали на встречу лидеров Альянса 25 февраля, хотя пригласили Швецию и Финляндию.
- Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.
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