НАТО самоустранилось: поддерживают Украину, но помогут только оружием

Министры обороны стран членов НАТО разделяют позицию по поддержке Украины и предоставлению оружия для защиты от России, но будут всячески избегать прямого привлечения Альянса в войну.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса, Укринформ

Прямая речь: "Союзники едины в том, что касается предоставления поддержки для Украины, чтобы предоставить ей возможность реализовать свое право на самооборону.

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Но союзники также едины в том, что НАТО не должно применять войска на месте событий или в воздушном пространстве Украины.

Потому что у нас есть ответственность за обеспечение нераспространения этого конфликта, этой войны, удержать ее от эскалации за пределы Украины.

Мы видим смерть, разрушение, мы видим человеческие страдания в Украине. Но ситуация только ухудшится, если НАТО примет меры, которые приведут к полномасштабной войне между НАТО и Россией".

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Детали: По словам Столтенберга, 16 марта министры НАТО согласились продолжить поставки в Украину современного оборудования и систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других видов поддержки.

Напомним:

Украину, которая является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, не позвали на встречу лидеров Альянса 25 февраля, хотя пригласили Швецию и Финляндию.

Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.

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