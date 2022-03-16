Міноборони Британії підтвердило поставку ПЗРК Starstreak Україні

Британія постачає Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak, заявив у середу міністр оборони країни Бен Воллес.

Про це він сказав на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Минулого тижня Воллес сказав британським депутатам, що розглядає постачання Україні ракет Starstreak.

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У середу на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі Воллес зазначив, що "ми їх постачаємо".

Воллес не уточнив, про яку кількість зенітних ракет йдеться та як українські війська будуть навчатися їх застосуванню.

Воллес повідомив, що Велика Британія раніше поставила Україні 4000 одиниць протитанкової зброї.

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Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 км.