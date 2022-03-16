Минобороны Британии подтвердило поставку ПЗРК Starstreak Украине

Британия поставляет Украину самые быстрые зенитные ракеты Starstreak, заявил в среду министр обороны страны Бен Уоллес.

Об этом он сказал на встрече министров обороны стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На прошлой неделе Уоллес сказал британским депутатам, что рассматривает поставки Украине ракет Starstreak.

В среду на встрече министров обороны в Брюсселе Уоллес отметил, что "мы их поставляем".

Уоллес не уточнил, о каком количестве зенитных ракет идет речь и как украинские войска будут учиться их применению.

Уоллес сообщил, что Великобритания ранее поставила Украине 4000 единиц противотанкового оружия.

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7 км.