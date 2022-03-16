Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Склад боєприпасів РФ "підрихтували" майстри ландшафт-дизайну з української артилерії

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 20:47

Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та десяток паливозаправників російських окупантів у Чернігівській області.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Рубрика "було - стало".

Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну.

Наша артилерія працює кучно і красиво".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Чернігівська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА

Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить

доповненоЗеленський: Без зустрічі з Путіним не зрозуміло, на що готова Росія

Суперяхта Абрамовича втекла від санкцій у Бодрум: її блокували українські яхтсмени

оновлено від 18:01УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів

Зеленський: Компроміси з РФ можуть винести на референдум

Усі новини...
Чернігівська область
У Чернігові авіаударом розбили "Політехніку", Ніжин обстріляли "Ураганами"
"Північні котики" знищили ракетний підрозділ росіян, який обстрілював Чернігів
Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Останні новини
04:06
Нафтогаз: Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це можливо
03:55
Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА
03:02
Топ-чиновники Франції і США: Треба далі тиснути на Росію санкціями
02:57
Графік евакуаційних потягів на 22 березня
02:12
Притиснутий до стіни Путін застосовує агресивну тактику – Байден
01:43
Війна проти України коштуватиме РФ більше, ніж дефолт 1998 року
01:25
США вже розпочали відправлення нової партії зброї в Україну
01:15
Тандем на дно РФ та Білорусі, кульгаюче ембарго: економічні підсумки 21 березня
01:12
Зведення Генштабу: Росія підбурює білоруських військових до вторгнення в Україну
01:00
ЗСУ звільнили Макарів
Усі новини...