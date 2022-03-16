Склад боєприпасів РФ "підрихтували" майстри ландшафт-дизайну з української артилерії
Середа, 16 березня 2022, 20:47
Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та десяток паливозаправників російських окупантів у Чернігівській області.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Рубрика "було - стало".
Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну.
Наша артилерія працює кучно і красиво".
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