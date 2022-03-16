Склад боеприпасов РФ "подправили" мастера ландшафт-дизайна из украинской артиллерии
Среда, 16 марта 2022, 20:47
Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и десяток топливозаправщиков российских оккупантов в Черниговской области.
Источник: оперативное командование "Північ"
Дословно: "Рубрика "было – стало".
Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна.
Наша артиллерия работает кучно и красиво".
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