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Українські артилеристи завдали удару по командному пункту росіян на Київщині

Середа, 16 березня 2022, 21:10

На Київському напрямку українські артилеристи завдали удару командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ.

Джерело: Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний на Facebook.

Дослівно: "На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ".

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Теми: Київська областьвійнаРосія
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