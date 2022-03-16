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Украинские артиллеристы нанесли удар по командному пункту россиян в Киевской области

Среда, 16 марта 2022, 20:10

На Киевском направлении украинские артиллеристы нанесли удар по командному пункту и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ.

Источник: Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный на Facebook.

Дословно: "На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командный пункт и пункт обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ".

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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