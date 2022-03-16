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Ніяких кажанів-бандерівців і хімзброї: СБУ спростовує чергову маячню росіян

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 21:27

Служба безпеки називає фейком чергову заяву російських загарбників про начебто застосування Україною отруйних речовин проти мирних мешканців.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Новий фейк від російського Міноборони: виявляється, Служба безпеки України нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?

Водночас слід звернути увагу, що тези про "провокацію СБУ" з’явились після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей…

Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів".

Деталі: В СБУ подібні заяви загарбників називають фейком.

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На думку українських захисників, це лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину: "Жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби".

Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
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