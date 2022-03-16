Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Никаких летучих мышей-бандеровцев и химоружия: СБУ опровергает очередной бред россиян

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 20:27
Никаких летучих мышей-бандеровцев и химоружия: СБУ опровергает очередной бред россиян

Служба безопасности называет фейком очередное заявление российских захватчиков о якобы применении Украиной ядовитых веществ против мирных жителей.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Новый фейк от российского Минобороны: оказывается, Служба безопасности якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

Реклама:

Интересно, речь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?

В то же время следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей.

Официально отмечаем, что СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В СБУ подобные заявления захватчиков называют фейком.

По мнению украинских защитников, это лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления: "Фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы".

Темы: РосcияпропагандавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В Ереване вход в посольство РФ облили красной краской
Россия, США и Китай активно расширяют ядерные полигоны: спутниковые снимки – СNN
Оккупанты заявили, что утром сбили в Крыму управляемую ракету и 2 беспилотника
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: