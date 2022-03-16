Никаких летучих мышей-бандеровцев и химоружия: СБУ опровергает очередной бред россиян

Служба безопасности называет фейком очередное заявление российских захватчиков о якобы применении Украиной ядовитых веществ против мирных жителей.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Новый фейк от российского Минобороны: оказывается, Служба безопасности якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

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Интересно, речь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?

В то же время следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей.

Официально отмечаем, что СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов".

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Детали: В СБУ подобные заявления захватчиков называют фейком.

По мнению украинских защитников, это лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления: "Фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы".