Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ

Установки С-300 на параді на День Незалежності в Києві 24 серпня 2021 року. Фото: getty images

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Згідно з двома джерелами, Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є такі системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

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Якщо країна надасть свої С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.

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Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

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