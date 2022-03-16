Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 20:26
Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ
Установки С-300 на параді на День Незалежності в Києві 24 серпня 2021 року. Фото: getty images

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Згідно з двома джерелами, Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є такі системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

Реклама:

Якщо країна надасть свої С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Читайте також: Протиракетна допомога: що США та НАТО можуть надати Україні замість "закритого неба"

Теми: Словаччиназброявійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: