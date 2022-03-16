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Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 21:26
Установки С-300 на параді на День Незалежності в Києві 24 серпня 2021 року. Фото: getty images

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Згідно з двома джерелами, Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є такі системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

Якщо країна надасть свої С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

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Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Читайте також: Протиракетна допомога: що США та НАТО можуть надати Україні замість "закритого неба"

Теми: Словаччиназброявійнаармія
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