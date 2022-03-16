Словакия планирует предоставить Украине системы С-300 - СМИ

Установки С-300 на параде на День Независимости в Киеве 24 августа 2021 года. фото: getty images

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Согласно двум источникам, Словакия, один из трех союзников НАТО, у которых есть рассматриваемые системы обороны, хочет получить гарантии того, что эти системы будут заменены немедленно.

Если страна предоставит свои С-300, то, вероятно, получит зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, чтобы восполнить потенциал, от которого она отказывается.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил ее использованию может занять время, предупредил один из источников, знакомых с этим вопросом.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что США помогут Украине получить системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США и их союзники НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне против российской агрессии.

Речь идет о советских комплексах "Оса", модификации систем С-300 и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3".

В среду президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.

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