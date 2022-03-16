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Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Середа, 16 березня 2022, 21:44

Президент США Джо Байден у середу назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем".

Президента США цитують американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден. 

Спочатку Байден відповів "ні" на питання, чи є Путін воєнним злочинцем. Опісля він негайно повернувся до групи журналістів уточнити, про що його запитали. Коли його знову запитали, чи є Путін воєнним злочинцем, президент США відповів ствердно.

Висловлювання Байдена відображає зміну позиції його адміністрації, відзначає CNN.

Речний Кремля Дмитро Пєсков завив, що такі висловлювання Байдена неприйнятні. 

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"Вважаємо неприпустимою та неприйнятно подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у ​​всьому світі", - сказав представник Кремля.

Посадовці, включаючи Байдена, раніше не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

Висловлювання президента США прокоментувала речниця Білого дому.

"Зауваження президента говорять самі за себе", - сказала Джен Псакі, додавши, що Байден "говорив від серця".

За її словами, розслідування воєнних злочинів у Держдепі все ще триває. 

Теми: БайденПутін
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