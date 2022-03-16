Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Президент США Джо Байден у середу назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем".

Президента США цитують американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден.

Спочатку Байден відповів "ні" на питання, чи є Путін воєнним злочинцем. Опісля він негайно повернувся до групи журналістів уточнити, про що його запитали. Коли його знову запитали, чи є Путін воєнним злочинцем, президент США відповів ствердно.

Висловлювання Байдена відображає зміну позиції його адміністрації, відзначає CNN.

Речний Кремля Дмитро Пєсков завив, що такі висловлювання Байдена неприйнятні.

"Вважаємо неприпустимою та неприйнятно подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у ​​всьому світі", - сказав представник Кремля.

Посадовці, включаючи Байдена, раніше не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

Висловлювання президента США прокоментувала речниця Білого дому.

"Зауваження президента говорять самі за себе", - сказала Джен Псакі, додавши, що Байден "говорив від серця".

За її словами, розслідування воєнних злочинів у Держдепі все ще триває.