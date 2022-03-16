Байден назвав Путіна воєнним злочинцем
Президент США Джо Байден у середу назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем".
Президента США цитують американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".
"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден.
Спочатку Байден відповів "ні" на питання, чи є Путін воєнним злочинцем. Опісля він негайно повернувся до групи журналістів уточнити, про що його запитали. Коли його знову запитали, чи є Путін воєнним злочинцем, президент США відповів ствердно.
Висловлювання Байдена відображає зміну позиції його адміністрації, відзначає CNN.
Речний Кремля Дмитро Пєсков завив, що такі висловлювання Байдена неприйнятні.
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"Вважаємо неприпустимою та неприйнятно подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у всьому світі", - сказав представник Кремля.
Посадовці, включаючи Байдена, раніше не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.
Висловлювання президента США прокоментувала речниця Білого дому.
"Зауваження президента говорять самі за себе", - сказала Джен Псакі, додавши, що Байден "говорив від серця".
За її словами, розслідування воєнних злочинів у Держдепі все ще триває.