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Байден назвал Путина военным преступником

Среда, 16 марта 2022, 20:44

Президент США Джо Байден в среду назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Президента США цитируют американские СМИ, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден.

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Сначала Байден ответил "нет" на вопрос, является ли Путин военным преступником. Затем он немедленно вернулся к группе журналистов уточнить, о чем его спросили. Когда его снова спросили, является ли Путин военным преступником, президент США ответил утвердительно.

Высказывания Байдена отражают изменение позиции его администрации, отмечает CNN.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Байдена недопустимыми.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал представитель Кремля.

Чиновники, включая Байдена, ранее не заявляли, что в Украине совершаются военные преступления. Они говорили, что идет расследование относительно того, можно ли использовать этот термин.

Высказывание президента США прокомментировала пресс-секретарь Белого дома.

"Замечания президента говорят сами за себя", – сказала Джен Псаки, добавив, что Байден "говорил от сердца".

По ее словам, расследование военных преступлений в Госдепе все еще продолжается.

Темы: БайденПутин
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