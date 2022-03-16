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Байден назвал Путина военным преступником

Среда, 16 марта 2022, 21:44

Президент США Джо Байден в среду назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Президента США цитируют американские СМИ, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден.

Сначала Байден ответил "нет" на вопрос, является ли Путин военным преступником. Затем он немедленно вернулся к группе журналистов уточнить, о чем его спросили. Когда его снова спросили, является ли Путин военным преступником, президент США ответил утвердительно.

Высказывания Байдена отражают изменение позиции его администрации, отмечает CNN.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Байдена недопустимыми.

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"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал представитель Кремля.

Чиновники, включая Байдена, ранее не заявляли, что в Украине совершаются военные преступления. Они говорили, что идет расследование относительно того, можно ли использовать этот термин.

Высказывание президента США прокомментировала пресс-секретарь Белого дома.

"Замечания президента говорят сами за себя", – сказала Джен Псаки, добавив, что Байден "говорил от сердца".

По ее словам, расследование военных преступлений в Госдепе все еще продолжается.

Темы: БайденПутин
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