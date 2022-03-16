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У середу ППО України знищила 10 повітряних цілей ворога

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 22:07
ілюстративне фото

За добу 16 березня Протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "Доба 16 березня для Повітряних Сил ЗС України завершується гарними новинами!

Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти, чи були уражені цілі".

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Теми: війна
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