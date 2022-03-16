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В среду ПВО Украины уничтожила 10 воздушных целей врага

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 22:07
иллюстративное фото

За сутки 16 марта Противовоздушная оборона уничтожила не менее 10 воздушных целей российских оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат

Прямая речь: "Сутки 16 марта для Воздушных Сил ВС Украины завершаются хорошими новостями.

Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели".

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Темы: война
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