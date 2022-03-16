В окупованому Криму затримали ветерана кримськотатарського руху 

Російські окупанти обшукали домівку й затримали правозахисника й ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Російські силовики провели незаконні обшуки в будинку правозахисника в Білогірському районі. Після чого вони затримали Джеппарова і ще двох людей.

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У вересні 2014 року росіяни викрали його сина та племінника.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь порушила кримінальне провадження проти російських окупантів. За затримання Джеппарова їм висунули звинувачення в в порушенні законів і звичаїв війни, а також порушення недоторканності житла.

Викрадення Джеппарова

Довідково: 16 березня 2014 року російські окупанти провели незаконно так званий "референдум" про незалежність Криму та від’єднання від України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: ФСБ викрало сина і племінника Джеппарова 27 вересня 2014 року під Білогірськом.