Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму задержан ветеран крымскотатарского движения

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 22:12
Абдурешит Джеппаров. Фото: facebook-страница правозащитника

Русские оккупанты обыскали дом и задержали правозащитника и ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Российские силовики провели незаконные обыски в доме правозащитника в Белогорском районе. После чего они задержали Джеппарова и еще два человека.

В сентябре 2014 года россияне похитили его сына и племянника.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь возбудила уголовное производство против российских оккупантов. За задержание Джеппарова им выдвинули обвинения в нарушении законов и обычаев войны, а также нарушении неприкосновенности жилья.

Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова
Похищение Джеппарова

Справка: 16 марта 2014 года русские оккупанті провели незаконно так называемый "референдум" о независимости Крыма и отсоединении от Украины.

Что было раньше: ФСБ похитило сына и племянника Джеппарова 27 сентября 2014 года под Белогорском.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Крымкрымские татарыФСБправа человека
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"

Нафтогаз: Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это возможно

Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА

Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден

Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Все новости...
Крым
До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ
Глава ГУР заверил украинцев: вода в Крым "просто так не пойдет"
Разведка: Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму
Последние новости
05:31
Байден, Шольц, Макрон, Джонсон и Драги обсудили войну в Украине
05:27
Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"
05:04
Мэр Борисполя призвал гражданское население уехать из города
04:35
ГСЧС: Более 4 тысяч жилых домов в Украине потерпели разрушения
04:06
Нафтогаз: Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это возможно
03:55
Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА
03:02
Топ-чиновники Франции и США: Нужно дальше давить на Россию санкциями
02:57
График эвакуационных поездов на 22 марта
02:12
Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден
01:43
Война против Украины будет стоить РФ больше, чем дефолт 1998 года
Все новости...