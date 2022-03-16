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Із Маріуполя до Запоріжжя за день прибуло майже 6,5 тисяч осіб – Верещук

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 21:18
Із Маріуполя до Запоріжжя за день прибуло майже 6,5 тисяч осіб – Верещук
евакуація з Маріуполя, фото міськради

У середу з Маріуполя до Запоріжжя прибуло 6426 осіб, з яких 2039 дітей.

Джерело: віцепрем’єр, глава МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу, Маріупольська міська рада

Пряма мова: "Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь. Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися з заблокованого Маріуполя до Бердянська.

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Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями і дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців, з них 2039 дітей.

Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатись в напрямку Запоріжжя".

Деталі: За словами Верещук, продовольство і медикаменти залишили в Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати з блокадного Маріуполя.

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"На завтра ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжимо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя. Також плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської областей", - сказала вона.

Разом з тим, міськрада Маріуполя повідомляє, що у середу з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей.

Теми: МаріупольевакуаціяЗапоріжжя
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