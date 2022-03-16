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Из Мариуполя в Запорожье за ​​день прибыло почти 6,5 тысяч человек – Верещук

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 21:18
Из Мариуполя в Запорожье за ​​день прибыло почти 6,5 тысяч человек – Верещук
эвакуация из Мариуполя, фото горсовета

В среду из Мариуполя в Запорожье прибыли 6426 человек, из которых 2039 детей.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге, Мариупольский городской совет

Прямая речь: "Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск.

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Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали в Запорожье, где им предоставляется необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыли 6426 мариупольцев, из них 2039 детей.

Колонны частного транспорта и в это время продолжают двигаться в направлении Запорожья".

Детали: По словам Верещук, продовольствие и медикаменты оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного Мариуполя.

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"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье. Также планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", - сказала она.

Вместе с тем, горсовет Мариуполя сообщает, что в среду из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек.

Темы: МариупольэвакуацияЗапорожье
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