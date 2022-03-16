Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Мариуполя в Запорожье за ​​день прибыло почти 6,5 тысяч человек – Верещук

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 22:18
эвакуация из Мариуполя, фото горсовета

В среду из Мариуполя в Запорожье прибыли 6426 человек, из которых 2039 детей.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге, Мариупольский городской совет

Прямая речь: "Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск.

Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали в Запорожье, где им предоставляется необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыли 6426 мариупольцев, из них 2039 детей.

Колонны частного транспорта и в это время продолжают двигаться в направлении Запорожья".

Детали: По словам Верещук, продовольствие и медикаменты оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного Мариуполя.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье. Также планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", - сказала она.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Вместе с тем, горсовет Мариуполя сообщает, что в среду из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек.

Темы: МариупольэвакуацияЗапорожье
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десятки громад перешли в ПЦУ

видеоБосфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море

Мэр Чернигова: Город разнесен полностью, осталось меньше половины жителей

В Крыму мобилизуют на войну, мужчины уезжают с полуострова – отчет

В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

Все новости...
Мариуполь
Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА
Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Ахметов: Металлургические предприятия Мариуполя не будут работать в оккупации
Последние новости
16:06
Raiffeisen Bank рассматривает возможный выход из РФ
15:58
Университет в Тайване предлагает 10 стипендий для студентов и преподавателей из Украины
15:57
Россияне уничтожили около 4,5 тысячи домов и 400 учебных заведений – Чернышев
15:54
Десятки громад перешли в ПЦУ
15:53
видеоИз экопарка в Харькове эвакуировали кенгуру
15:43
видеоКулеба: Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ века
15:41
Пограничники дали совет украинцам, которые ищут защиты от войны за границей
15:15
видеоБосфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море
15:14
Мэр Чернигова: Город разнесен полностью, осталось меньше половины жителей
15:10
Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и Беларусью
Все новости...