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Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 21:22
Волонтеры сообщают, что украинского парамедика Тайру взяли в плен
фото из соцсетей

Российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика волонтера Юлию Паевскую, с позывным "Тайра".

Источник: волонтер Наталья Воронкова в Facebook

Детали: Паевская имеет награду Народный Герой Украины. Она основательница подразделения военных медиков-волонтеров "Ангелы Тайры".

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Также оккупанты взяли в плен водителя, с которым они вместе работали Сергея.

Корчинская сообщила, что "Тайру" взяли в плен в Мариуполе около 16.00.

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Темы: войнаРосcияпленныеУкраина
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