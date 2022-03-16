Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен
Среда, 16 марта 2022, 22:22
Российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика волонтера Юлию Паевскую, с позывным "Тайра".
Источник: волонтер Наталья Воронкова в Facebook
Детали: Паевская имеет награду Народный Герой Украины. Она основательница подразделения военных медиков-волонтеров "Ангелы Тайры".
Также оккупанты взяли в плен водителя, с которым они вместе работали Сергея.
Корчинская сообщила, что "Тайру" взяли в плен в Мариуполе около 16.00.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"