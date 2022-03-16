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Королівська родина Бельгії надасть прихисток трьом родинам українських біженців

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 21:34
Королівська родина Бельгії надасть прихисток трьом родинам українських біженців
Король Філіп та королева Матильда, Corbis via Getty Images

Король Філіп та королева Матильда вирішили надати прихисток українським біженцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF з посиланням на дані королівського палацу Бельгії.

Королівська пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім'ї біженців.

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Ці помешкання королівський благодійний фонд готував для проживання бельгійських родин із низьким рівнем доходів.

Таким чином королівська пара хоче подати приклад бельгійському народу.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.

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Теми: Бельгіябіженці
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