Королівська родина Бельгії надасть прихисток трьом родинам українських біженців

Король Філіп та королева Матильда вирішили надати прихисток українським біженцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF з посиланням на дані королівського палацу Бельгії.

Королівська пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім'ї біженців.

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Ці помешкання королівський благодійний фонд готував для проживання бельгійських родин із низьким рівнем доходів.

Таким чином королівська пара хоче подати приклад бельгійському народу.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.