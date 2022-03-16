Королівська родина Бельгії надасть прихисток трьом родинам українських біженців
Середа, 16 березня 2022, 21:34
Король Філіп та королева Матильда вирішили надати прихисток українським біженцям.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF з посиланням на дані королівського палацу Бельгії.
Королівська пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім'ї біженців.
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Ці помешкання королівський благодійний фонд готував для проживання бельгійських родин із низьким рівнем доходів.
Таким чином королівська пара хоче подати приклад бельгійському народу.
За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.
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