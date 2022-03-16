Королевская семья Бельгии предоставит убежище трем семьям украинских беженцев
Среда, 16 марта 2022, 22:34
Король Филипп и королева Матильда решили предоставить убежище украинским беженцам.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RTBF со ссылкой на данные королевского дворца Бельгии.
Королевская пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев.
Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.
Таким образом, королевская пара хочет подать пример бельгийскому народу.
По оценкам Международной организации по миграции, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек.