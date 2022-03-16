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ОДА: Ізюм - критична точка, а Харків окупувати нереально

Середа, 16 березня 2022, 21:46

Позиції українських військових на Харківщині зміцнюються, тож місцевала влада вважає, що окупувати Харків не вийде. 

Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у коментарі hromadske.

Деталі: За його словами, наразі критичною точкою області залишається Ізюм: ЗСУ завдали нищівних втрат окупаційним силам, але місто досі перебуває у кільці, а люди залишаються без світла, тепла, електрики, мобільного зв'язку.

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Також складна ситуація у населених пунктах Балаклея, Вовчанськ, Куп'янськ, Липці, Циркуни. Влада намагається доставити до людей гуманітарну допомогу.

Синєгубов зазначив, що минулої ночі у Харкові було 50 артилерійських обстрілів.  

Дослівно: "Вони хаотичні: центр міста, центральний ринок. Годину тому влучив снаряд у ринок біля метро".

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Деталі: Втім місцева  влада вважає окупацію Харкова нереальною - через відсутність підтримки окупантів серед місцевого населення, а також через позиції ЗСУ, які щодня зміцнюються.

Теми: Харківвійна
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